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В Ростове в районе бывших аксайских рынков изменили схему движения транспорта

В Ростове в районе бывших аксайских рынков изменили схему движения транспорта
В Первомайском районе Ростова изменили схему движения транспорта. Речь идет об участке неподалеку от бывших аксайских рынков.

Нововведение коснулось улицы Малое Зеленое Кольцо на пересечении с подъездной дороги к закрытому рынку «Алмаз». С 24 февраля водителям запретили поворачивать с этой дороги в направлении проспекта Шолохова, а также разворачиваться при движение в сторону улицы Днепропетровской. Также на отрезке был скорректирован скоростной режим. Теперь он составляет до 40 километров в час.

Все принятые меры являются временными. В администрации Ростова-на-Дону заявили, что изменения связаны с повышением безопасности на дороге.

Водители, в свою очередь, неоднозначно восприняли нововведения. Часть людей поддержали инициативу, другие, напротив, попросили вернуть прошлую схему движения.

- Участок действительно опасный, может, такие меры и к лучшему, - написал пользователь сети.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
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