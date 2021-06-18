В Ростове в исправительной колонии № 10 снова возможны свидания с родственниками

В исправительной колонии № 10 Ростова-на-Дону возобновили краткосрочные и длительные свидания с родственниками. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области.Однако прийти к заключенным смогут только те, у кого на руках будет отрицательный результат тестирования на COVID-19, сделанного не позднее чем за трое суток до визита. При этом делать тест обязаны не только взрослые, но и дети.Помимо этого, все желающие прийти на свидание обязаны соблюдать «масочный» режим, дистанцию в полтора метра и другие санитарные требования, чтобы не допустить распространения опасного заболевания. Остальные режимные учреждения в Ростовской области по-прежнему продолжают придерживаться запрета на посещения.