В Ростове в домах в микрорайоне Военвед снова отключили отопление

Фото: ростов.ру

В Ростове жители микрорайона Военвед снова столкнулись с проблемой отсутствия отопления. Об этом они сообщили в социальных сетях 9 декабря.По словам местных жителей, в домах № 27/2 на улице Оганова, №№ 126, 143/5 на улице Таганрогской, а также в домах №№ 20, 22, 24, 26, 28 на улице Тимошенко, № 9/1 на улице Гагарина и в переулке Авиамоторном, №№ 26, 28, 28/1, 30 наблюдаются проблемы с отоплением.Как сообщили в компании «Теплокоммунэнерго», причиной отключения отопления стали аварийные ситуации на теплотрассе на улице Тимошенко, № 20 и в переулке Авиамоторном, № 26.Работы по восстановлению отопления планируется завершить к 15:00.Стоит отметить, что жители микрорайона Военвед часто сталкиваются с проблемами в работе системы отопления. Особенно остро проблема ощущается в холодное время года, когда температура на улице стремится к нулю. В социальных сетях жители шутят, что им повезло, что хотя бы вода и электричество есть в домах.