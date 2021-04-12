В Ростове в детском технопарке «Кванториум» отметили День космонавтики

Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в Ростове приняли участие в игровой викторине, приуроченной к 60-летию первого полета человека в космос. Мероприятие состоялось 12 апреля в главном корпусе ДГТУ.Ребята от 8 до 14 лет рассказали о своих проектах, достижениях и планах на будущее. Затем в лектории «Кванториума» для увлеченных космосом детей провели тематическую викторину. В ней приняли участие 30 учащихся. Ребята отвечали на вопросы о планетах, галактиках и астрономах.В мероприятии приняла участие и замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.- «Кванториум» воспитывает поколение детей, способных обеспечить будущий технологический прорыв. Наш технопарк - это огромная площадка для творческого полета всех увлеченных школьников, - отметила Тамара Шевченко. - Такие викторины дают возможность выявить самых активных ребят, и проявиться их таланту. Это еще и командная работа – ребята могут организовать свою работу совместно и с каким-то новым решением и интересным проектом выйти далеко за пределы Ростовской области на соревнования.В детском парке есть шесть направлений на выбор: IT-технологии, биотехнологии, робототехника, промышленный дизайн, Hi-tech цех (конструирование) и геоинформационные технологии. На изучение каждого из них дети тратят три месяца. «Кванториум» дает возможность заниматься во всех квантумах - за год ребята могут попробовать себя в трех направлениях. Кроме того, после прохождения базового обучения учащимся доступен углубленный курс. Занятия проводят бесплатно.По словам замдиректора детского технопарка Натальи Вишняковой, за два года работы «Кванториума» в Ростовской области создали более 200 площадок для занятий. Для отдаленных населенных пунктов даже появился мобильный «Кванториум».- Машина полностью загружается высокотехнологичным оборудованием и выезжает в сельскую местность, - объяснила Наталья Вишнякова. - Там ребята могут освоить инженерные технологии и научиться работать на оборудовании.Преимущества учащихся не выражаются в баллах при поступлении в ВУЗ. Однако дети часто участвуют в олимпиадах и конкурсах, на которых регулярно занимают призовые места. Это в свою очередь является бонусом к портфолио при дальнейшем поступлении.