В Ростове в десятках домов в начале недели будут отключать свет
В Ростове в начале недели запланировано отключение электроэнергии. Свет будут отключать в домах ростовчан с 3 по 5 февраля, сообщает «Донэнерго». Сбои с подачей электричества связаны с проведением работ во избежание аварийных ситуаций.
3 февраля с 9 до 17 часов электроэнергии не будет по адресам:
- Таганрогское шоссе, 124, 124/3, 126/2, 128, 130/3;
- Зорге, 25/5, 27/5, 27/2;
- Суворова, 23, 39, 43, 32, 34;
- Чехова, 56, 58, 37;
- Большая Садовая, 89;
- 40-летия Победы, 73 Д, Е, 75 Д, Е, Ж;
- Богданова, в домах с 20 по 54 и с 21 по 71;
- Подвойского, в домах с 14 по 56 и с 3 по 33;
- Городовикова, в домах с 2 по 24 и № 35;
- 29-я Линия, в домах с 79 по 131 и с 70 по 106;
- 31-я Линия, в домах с 77 по 129 и с 78 по 132;
- 33-я Линия, в домах с 77 по 141 и с 72 по 132;
- 35-я Линия, в домах с 94 по 138;
- Шолохова, в домах с 123 по 161;
- Новомосковская, в домах с 1 по 17 и с 2 по 34;
- Полторацкого, в домах с 25 по 67 и с 10 по 56;
- Просвещения, в домах с 1 по 3 и с 2 по 20;
- 30-летия Октября, в домах с 219 по 293, 289А, 289Б, с 314 по 352, 344А, 344Б, 348А;
- Задонская, в домах с 139 по 267, 176, 173А;
- Пескова, в домах с 194 по 204, 200А, 202А, 202Д;
- Депутатская, в домах с 2 по 24, 3, 22А, 24А, 24Б;
- Минераловодская, в домах с 1 по 29 и с 8 по 24, 14А, 15А, 18А, 20А;
- Никитина, в домах с 2 по 10;
- Республиканская, в домах с 2 по 16 и с 7 по 11, 12А, 14А, 16А, 17.
4 февраля с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:
- Таганрогское шоссе, 118/4, 118/6, 124/1, 124/2, 124/4, 124/5, 124/6;
- 18-я Линия, в домах с 30 по 72 и с 25 по 65;
- 20-я Линия, 13/23, 29/25, 33 и в домах с 20 по 48;
- Налбандяна, в домах с 29 по 33 и с 24 по 30;
- Зенитчиков, в домах с 56 по 62;
- Гвардейском, в домах с 78 по 92;
- Козлова, в домах с 30 по 52 и с 29 по 51;
- Доломановском, в домах с 111 по 117;
- Нефедова, в домах с 27 по 52, с 34 по 42 и с 57 по 59;
- Братском, 117, 119, 121, 146;
- Козлова, 55, 57, 59, 59А, Б, 61, 61А, Б, В, 54-60, 60А;
- Скифской;
- Печенежской;
- Тибетской, в домах с 70 по 126;
- Иноземцева;
- Краснянского;
- Измаильском;
- Космонавтов, 1Б;
- Зорге, 27/3, 27/6, 27/7;
- Кагальницкой, в домах с 15 по 21 и с 14 по 30;
- Тюхряева, в домах с 39 по 67 и с 40 по 64;
- Рябышева, в домах с 33 по 83 и с 26 по 58.
В этот же день электроэнергии не будет на улицах и в переулках:
- Черевичкина, в домах с 28 по 42;
- 34-я Линия, в домах с 15 по 51 и с 26 по 64;
- 36-я Линия, в домах с 23 по 89 и с 30 по 92;
- 38-я Линия, в домах с 29 по 91 и с 18 по 80;
- Двинской, в домах с 22 по 30;
- 26-го Июня, в домах с 21 по 31 и с 20 по 30;
- Щербакова, в домах с 95 по 109;
- Волжской, в домах с 21 по 29 и с 28 по 38;
- Калужской, в домах с 1 по 37 и с 2 по 26;
- Абаканской, в домах с 1 по 55 и с 2 по 20;
- Магнитогорской, в домах с 81 по 85 и с 134 по 174;
- 2-й Володарского, 255 А, Б, 261, 263А, 265А, 267, 271А, Б, 273 А, Б;
- 3-м Поселковом, в домах с 25 по 31 и № 38;
- 1-й Кольцевой, 29/13, 29-43 и в домах с 50 по 72;
- 2-й Кольцевой, в домах с 50 по 76 и с 61 по 77;
- 3-й Кольцевой, в домах с 39 по 73;
- Мадояна, в домах 16/43, с 2 по 28, 33/75;
- Рабочей, 1А, 1Б;
- Ясной, в домах с 1 по 31 и с 2 по 26, 13/29;
- Верхненольной, в домах с 14 по 18 и с 15 по 37;
- 2-я Линия, в домах с 12 по 16 и с 19 по 29;
- Мурлычева, в домах с 97 по 105 и № 90.
Кроме того, 5 февраля с 9 до 17 часов света не будет на улицах, проспектах и в переулках:
- Полоцкой, 1а;
- Неклиновской, 4/1 б;
- Турмалиновской, 62, 78-114, 83, 85, 85А, 85/1, 85/2;
- Нансена, в домах с 137 по 201;
- Зорге, 25/3, 25/4, 33/6;
- Мира, 15А,19, а также в домах с 12 по 24;
- Инструментальной, в домах с 23 по 49 и с 8 по 18;
- Сборном, в домах с 2 по 44;
- Деревообделочном, в домах с 1 по 15 и с 2 по 14;
- Промышленной, в домах с 42 по 54 и с 35 по 47;
- Металлургической, в домах с 22 по 24;
- Новой, в домах с 23 по 27;
- Димитрова, в домах с 64 по 84 и с 51 по 61;
- Коллективной, в домах с 70 по 74 и с 73 по 81;
- Молокова, в домах с 1 по 35 и с 2 по 38;
- Урожайной, в домах с 11 по 33;
- Новолесной, в домах с 1 по 5;
- 19-я Линия, в домах с 11 по 53 и с 14 по 58;
- Мясникова, в домах с 24 по 40;
- 17-я Линия, в домах с 24 по 76 и с 25 по 87;
- Пролетарской, в домах с 24 по 38 и с 27 по 41;
- Листопадова, в домах с 22 по 30 и с 31 по 47;
- 1-й Кизитириновской, в домах с 1 по 27 и с 2 по 18;
- 2-й Кизитириновской, в домах с 1 по 41 и с 2 по 30;
- 3-й Кизитириновской, в домах с 1 по 29 и с 2 по 24;
- Полторацкого, в домах с 56 по 70 и с 83 по 85;
- Новолесной, в домах с 26 по 46 и с 7 по 31;
- Шолохова, в домах с 161 по 173;
- Невельской, в домах с 1 по 7 и с 2 по 12;
- Новомосковской, в домах с 30 по 46 и с 13 по 31;
- Ленина, 58, 60, 60 а, 62, 62 а, 62 б, 64, 64 а, 64/2;
- Волгодонской, 1/177;
- Гризодубовой, 8;
- Промежуточной, в домах с 1 по 23, с 2 по 24, 25, с 27 по 31, 29А, 30-32;
- Стачки, 160, а также в домах с 164 по 168, 178;
- 3-й Баррикадной, 75/83, в домах с 35 по 85, с 36 по 52, 46А;
- 4-й Кольцевой, 82, 64А, 66А;
- 5-й Кольцевой в домах с 51 по 65 и с 60 по 72, 65/50А;
- 6-й Кольцевой, 64А, 64-72, 66А, 75, в домах с 63 по 85, 91, 93/1, 95, с 34 по 62;
- Красной, в домах с 51 по 97 и с 30 по 82;
- Крупской, в домах с 45 по 97 и с 56 по 78;
- Осипенко, в домах с 15 по 67, 64;
- Фестивальной, в домах 8, с 10 по 12;
- Андрея Сладкова, в домах с 1 по 25 и с 54 по 80;
- Калинина, в домах с 43 по 59;
- Киевском, в домах с 1 по 21 и с 2 по 18;
- Спортивном, в домах с 1 по 19 и с 2 по 20;
- Холмогорском, в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;
- Югова, в домах с 5 по 27 с 6 по 26.