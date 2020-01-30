В Ростове в десятках домов в начале недели будут отключать свет



В Ростове в начале недели запланировано отключение электроэнергии. Свет будут отключать в домах ростовчан с 3 по 5 февраля, сообщает «Донэнерго». Сбои с подачей электричества связаны с проведением работ во избежание аварийных ситуаций.



3 февраля с 9 до 17 часов электроэнергии не будет по адресам:

- Таганрогское шоссе, 124, 124/3, 126/2, 128, 130/3;

- Зорге, 25/5, 27/5, 27/2;

- Суворова, 23, 39, 43, 32, 34;

- Чехова, 56, 58, 37;

- Большая Садовая, 89;

- 40-летия Победы, 73 Д, Е, 75 Д, Е, Ж;

- Богданова, в домах с 20 по 54 и с 21 по 71;

- Подвойского, в домах с 14 по 56 и с 3 по 33;

- Городовикова, в домах с 2 по 24 и № 35;

- 29-я Линия, в домах с 79 по 131 и с 70 по 106;

- 31-я Линия, в домах с 77 по 129 и с 78 по 132;

- 33-я Линия, в домах с 77 по 141 и с 72 по 132;

- 35-я Линия, в домах с 94 по 138;

- Шолохова, в домах с 123 по 161;

- Новомосковская, в домах с 1 по 17 и с 2 по 34;

- Полторацкого, в домах с 25 по 67 и с 10 по 56;

- Просвещения, в домах с 1 по 3 и с 2 по 20;

- 30-летия Октября, в домах с 219 по 293, 289А, 289Б, с 314 по 352, 344А, 344Б, 348А;

- Задонская, в домах с 139 по 267, 176, 173А;

- Пескова, в домах с 194 по 204, 200А, 202А, 202Д;

- Депутатская, в домах с 2 по 24, 3, 22А, 24А, 24Б;

- Минераловодская, в домах с 1 по 29 и с 8 по 24, 14А, 15А, 18А, 20А;

- Никитина, в домах с 2 по 10;

- Республиканская, в домах с 2 по 16 и с 7 по 11, 12А, 14А, 16А, 17.



4 февраля с 9 до 17 часов подача электроэнергии будет прекращена на улицах и в переулках:



- Таганрогское шоссе, 118/4, 118/6, 124/1, 124/2, 124/4, 124/5, 124/6;

- 18-я Линия, в домах с 30 по 72 и с 25 по 65;

- 20-я Линия, 13/23, 29/25, 33 и в домах с 20 по 48;

- Налбандяна, в домах с 29 по 33 и с 24 по 30;

- Зенитчиков, в домах с 56 по 62;

- Гвардейском, в домах с 78 по 92;

- Козлова, в домах с 30 по 52 и с 29 по 51;

- Доломановском, в домах с 111 по 117;

- Нефедова, в домах с 27 по 52, с 34 по 42 и с 57 по 59;

- Братском, 117, 119, 121, 146;

- Козлова, 55, 57, 59, 59А, Б, 61, 61А, Б, В, 54-60, 60А;

- Скифской;

- Печенежской;

- Тибетской, в домах с 70 по 126;

- Иноземцева;

- Краснянского;

- Измаильском;

- Космонавтов, 1Б;

- Зорге, 27/3, 27/6, 27/7;

- Кагальницкой, в домах с 15 по 21 и с 14 по 30;

- Тюхряева, в домах с 39 по 67 и с 40 по 64;

- Рябышева, в домах с 33 по 83 и с 26 по 58.



В этот же день электроэнергии не будет на улицах и в переулках:

- Черевичкина, в домах с 28 по 42;

- 34-я Линия, в домах с 15 по 51 и с 26 по 64;

- 36-я Линия, в домах с 23 по 89 и с 30 по 92;

- 38-я Линия, в домах с 29 по 91 и с 18 по 80;

- Двинской, в домах с 22 по 30;

- 26-го Июня, в домах с 21 по 31 и с 20 по 30;

- Щербакова, в домах с 95 по 109;

- Волжской, в домах с 21 по 29 и с 28 по 38;

- Калужской, в домах с 1 по 37 и с 2 по 26;

- Абаканской, в домах с 1 по 55 и с 2 по 20;

- Магнитогорской, в домах с 81 по 85 и с 134 по 174;

- 2-й Володарского, 255 А, Б, 261, 263А, 265А, 267, 271А, Б, 273 А, Б;

- 3-м Поселковом, в домах с 25 по 31 и № 38;

- 1-й Кольцевой, 29/13, 29-43 и в домах с 50 по 72;

- 2-й Кольцевой, в домах с 50 по 76 и с 61 по 77;

- 3-й Кольцевой, в домах с 39 по 73;

- Мадояна, в домах 16/43, с 2 по 28, 33/75;

- Рабочей, 1А, 1Б;

- Ясной, в домах с 1 по 31 и с 2 по 26, 13/29;

- Верхненольной, в домах с 14 по 18 и с 15 по 37;

- 2-я Линия, в домах с 12 по 16 и с 19 по 29;

- Мурлычева, в домах с 97 по 105 и № 90.



Кроме того, 5 февраля с 9 до 17 часов света не будет на улицах, проспектах и в переулках:

- Полоцкой, 1а;

- Неклиновской, 4/1 б;

- Турмалиновской, 62, 78-114, 83, 85, 85А, 85/1, 85/2;

- Нансена, в домах с 137 по 201;

- Зорге, 25/3, 25/4, 33/6;

- Мира, 15А,19, а также в домах с 12 по 24;

- Инструментальной, в домах с 23 по 49 и с 8 по 18;

- Сборном, в домах с 2 по 44;

- Деревообделочном, в домах с 1 по 15 и с 2 по 14;

- Промышленной, в домах с 42 по 54 и с 35 по 47;

- Металлургической, в домах с 22 по 24;

- Новой, в домах с 23 по 27;

- Димитрова, в домах с 64 по 84 и с 51 по 61;

- Коллективной, в домах с 70 по 74 и с 73 по 81;

- Молокова, в домах с 1 по 35 и с 2 по 38;

- Урожайной, в домах с 11 по 33;

- Новолесной, в домах с 1 по 5;

- 19-я Линия, в домах с 11 по 53 и с 14 по 58;

- Мясникова, в домах с 24 по 40;

- 17-я Линия, в домах с 24 по 76 и с 25 по 87;

- Пролетарской, в домах с 24 по 38 и с 27 по 41;

- Листопадова, в домах с 22 по 30 и с 31 по 47;

- 1-й Кизитириновской, в домах с 1 по 27 и с 2 по 18;

- 2-й Кизитириновской, в домах с 1 по 41 и с 2 по 30;

- 3-й Кизитириновской, в домах с 1 по 29 и с 2 по 24;

- Полторацкого, в домах с 56 по 70 и с 83 по 85;

- Новолесной, в домах с 26 по 46 и с 7 по 31;

- Шолохова, в домах с 161 по 173;

- Невельской, в домах с 1 по 7 и с 2 по 12;

- Новомосковской, в домах с 30 по 46 и с 13 по 31;

- Ленина, 58, 60, 60 а, 62, 62 а, 62 б, 64, 64 а, 64/2;

- Волгодонской, 1/177;

- Гризодубовой, 8;

- Промежуточной, в домах с 1 по 23, с 2 по 24, 25, с 27 по 31, 29А, 30-32;

- Стачки, 160, а также в домах с 164 по 168, 178;

- 3-й Баррикадной, 75/83, в домах с 35 по 85, с 36 по 52, 46А;

- 4-й Кольцевой, 82, 64А, 66А;

- 5-й Кольцевой в домах с 51 по 65 и с 60 по 72, 65/50А;

- 6-й Кольцевой, 64А, 64-72, 66А, 75, в домах с 63 по 85, 91, 93/1, 95, с 34 по 62;

- Красной, в домах с 51 по 97 и с 30 по 82;

- Крупской, в домах с 45 по 97 и с 56 по 78;

- Осипенко, в домах с 15 по 67, 64;

- Фестивальной, в домах 8, с 10 по 12;

- Андрея Сладкова, в домах с 1 по 25 и с 54 по 80;

- Калинина, в домах с 43 по 59;

- Киевском, в домах с 1 по 21 и с 2 по 18;

- Спортивном, в домах с 1 по 19 и с 2 по 20;

- Холмогорском, в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;

- Югова, в домах с 5 по 27 с 6 по 26.