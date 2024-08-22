В Ростове в центре и на Западном со 2 сентября отключат горячую воду

Фото: Ростов ру

В Ростове в центре и на Западном со 2 по 7 сентября отключат горячую воду. Об этом предупредили в «Ростовских тепловых сетях».Горячей воды не будет у жителей улиц, расположенных в этих границах: набережная реки Дон — Сиверса — Локомотивная — Мечникова — Текучева — проспект Театральный — проспект Шолохова — 26-я Линия, на площади Свободы и 21-й Линии. Коммуникацию отключат также на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко.В западном жилом массиве не будет воды у проживающих на улицах Малиновского, Доватора, Мадояна, проспекте Стачки, улицах Интернациональной, 2-й Володарского, Заводской, Каширской. Коммуникацию отключат в жилом массиве «Левенцовка», на улице Пескова, в Машиностроительном переулке, на улицах С. Разина, 3-й Кольцевой и Профсоюзной.Некоторые неудобства связаны с проведением плановых работ перед началом отопительного сезона.