В Ростове в центре города несколько домов останутся без света

Несколько домов в центре Ростова останутся без электроэнергии. Отключение света запланировано на 12 и 13 мая.Так, во вторник, 12 мая, с 9 до 17 часов электричества не будет по адресам:- проспект Кировский, в домах с 7 по 11 и с 12 по 14;- улица Красных Зорь, в домах с 55 по 65 и с 60 по 76.13 мая с 10 до 16 часов электроэнергии не будет в домах с 2 по 12 и с 3 по 9 по улице Суворова.В «Донэнерго» сообщили, что отключение электричества проводится в связи с техобслуживанием оборудования. Работы ведутся в рамках подготовки к отопительному сезону.