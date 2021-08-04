В Ростове в аренду сдают дом «со счастливыми людьми»

В Ростове в аренду сдаётся дом «со счастливыми людьми». В редакцию Rostov.ru обратилась читательница и рассказала, что в скором времени знаменитую на всю Россию двухэтажку переоборудуют под магазины и офисы.Нарисованных улыбающихся ростовчан уберут. Вместо них поставят окна и французские балконы. Внутри уже сделан капитальный ремонт, включая внутреннюю отделку и новую крышу.Кроме того, уже сейчас известны новые «жители» знаменитого здания.-Там будут располагаться магазины белья, стройтоваров, салон красоты и канцелярия. Компания, так сказать, уже укомплектована. Первый этаж сдан полностью, на втором есть немного места, третий всё ещё свободен.- поделилась представительница владельца зданияНапомним, дом «с счастливыми людьми» появился в Ростове на улице Шолохова, 127 перед чемпионатом мира по футболу 2018. Около двух недель маляры занимались отделкой здания. Более того, как оказалось, идея принадлежала не районной администрации, а частному владельцу дома.Этот дом прославил Ростов на всю Россию. В передаче «Вечерний Ургант» Иван проиронизировал над ситуацией.- Зачем тратить столько краски и рисовать целого человека? Ведь эти деньги можно было бы потратить на развитие страны или на развитие Ростова. Гораздо проще было бы нарисовать улыбки на лицах самих жителей.- в шуточной манере поразмышлял Ургант.После ЧМ здание никак не использовали. Пока год назад его не выкупили. По словам новых хозяев, в доме планируется небольшой торговый комплекс.