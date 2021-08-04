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В Ростове в аренду сдают дом «со счастливыми людьми»


В Ростове в аренду сдаётся дом «со счастливыми людьми». В редакцию Rostov.ru обратилась читательница и рассказала, что в скором времени знаменитую на всю Россию двухэтажку переоборудуют под магазины и офисы.

Нарисованных улыбающихся ростовчан уберут. Вместо них поставят окна и французские балконы. Внутри уже сделан капитальный ремонт, включая внутреннюю отделку и новую крышу.

Кроме того, уже сейчас известны новые «жители» знаменитого здания.

В Ростове в аренду сдают дом «со счастливыми людьми»


-Там будут располагаться магазины белья, стройтоваров, салон красоты и канцелярия. Компания, так сказать, уже укомплектована. Первый этаж сдан полностью, на втором есть немного места, третий всё ещё свободен.- поделилась представительница владельца здания

Напомним, дом «с счастливыми людьми» появился в Ростове на улице Шолохова, 127 перед чемпионатом мира по футболу 2018. Около двух недель маляры занимались отделкой здания. Более того, как оказалось, идея принадлежала не районной администрации, а частному владельцу дома.

Этот дом прославил Ростов на всю Россию. В передаче «Вечерний Ургант» Иван проиронизировал над ситуацией.



- Зачем тратить столько краски и рисовать целого человека? Ведь эти деньги можно было бы потратить на развитие страны или на развитие Ростова. Гораздо проще было бы нарисовать улыбки на лицах самих жителей.- в шуточной манере поразмышлял Ургант.

После ЧМ здание никак не использовали. Пока год назад его не выкупили. По словам новых хозяев, в доме планируется небольшой торговый комплекс.

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