В Ростове упавшее дерево в Александровке не убирают почти месяц

Фото: bg.rostov-gorod.ru.

Жители Ростова пожаловались на упавшее дерево, которое не убирают со двора многоквартирных домов. О проблеме они сообщили 24 января.По словам ростовчан, растение упало в начале января в районе домов № 27А и № 27Б на проспекте 40-летия Победы. С тех пор выезд с дворовой территории затруднен. Пешеходам тоже приходится обходить препятствие. Время идет, но коммунальщики не торопятся убирать старый ствол.Чтобы обратить внимание на эту ситуацию, горожане написали обращение на сайте по благоустройству донской столицы. Заявку приняли в работу.