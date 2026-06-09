Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове учащиеся 9-х классов сдают ОГЭ по русскому языку. Выпускники средней школы пишут обязательный экзамен 9 июня.Результаты по экзамену будут известны не позднее 23 июня. Всего итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования пройдут почти 46 тысяч девятиклассников.Ростовская область в 2026 году приняла участие в образовательном эксперименте. Девятиклассники, которые будут поступать в колледжи на востребованные специальности для региона, могут сдавать только два обязательных экзамена.