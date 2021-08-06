В Ростове убийца судебных приставов останется под стражей до ноября

В Ростове 61-летний убийца судебных приставов Вартан Кочьян останется под стражей. Его арест продлили до 8 ноября 2021 года.Убийство произошло 9 июня этого года в Сочи. По предварительным данным, у мужчины был конфликт с администрацией. Недвижимость, в которой он жил, была не оформлена, поэтому постройку решили снести.Кочьян не согласился с этим, поэтому как только приставы пришли к его дому, он достал своё ружьё и начал стрелять в сторону госслужащих. Преступник оказался необычайно меток. После трёх выстрелов двое скончались, ещё один получил тяжёлые ранения.После случившегося мужчина сам сдался полиции. На него завели уголовное дело и заключили под стражу. Скорее всего, Кочьяну грозит пожизненное заключение.