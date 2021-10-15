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В Ростове у троллейбуса №17 появилась остановка на Буденновском

В Ростове у троллейбуса №17 появилась остановка на Буденновском
В Ростове у троллейбуса №17 появилась дополнительная остановка. С 19 октября пассажиры смогут выйти у «Дома Обуви» на проспекте Буденновском. Соответствующее распоряжение подписал директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

Как сообщал Rostov.ru, маршрут №17 спустя более 20 лет вернули в начале октября. Троллейбусы отправляются от Центрального рынка до Военведа и обратно.

Количество машин на троллейбусе №17 постепенно увеличивается — на линию выезжает уже не три, а четыре «Горожанина» с автономным ходом. Движение троллейбусов организовано в две смены, последние из них уезжают с Центрального рынка в 21:00, 21:35 и 22:20, а со Стройгородка – в 21:00, 21:35 и 22:10.
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