В Ростове у магазинов стройматериалов выстроились очереди на выдачу товаров
Ростовчане решили воспользоваться вынужденной самоизоляцией и массово начали делать ремонты в квартирах. Об этом свидетельствуют длинные очереди на пунктах самовывоза стройматериалов.
В связи с введённым режимом самоизоляции в Ростове закрыты все магазины, кроме продуктовых. Однако продолжают работать точки выдачи товара, приобретённого через интернет, в том числе продолжают функционировать отделы самовывоза стройматериалов. Как раз возле них и наблюдается большое скопление людей.
Фотографии очередей очевидцы опубликовали в соцсетях. Ряд пользователей осудили горожан, не соблюдающих режим самоизоляции, другие, наоборот, поддержали.
- Люди пытаются хоть как-то использовать этот ограниченный режим, их можно понять, - написал один из комментаторов.
Напомним, в связи с введёнными ограничениями жителям Ростовской области запрещается покидать свои дома без необходимости. Допускается поход в ближайшие магазин и аптеку, а также поликлинику. Дончанам также разрешили навещать родственников старше 65 лет.
За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. На прошлой неделе Госдума увеличила их размер. Дела заводятся по части 2 статьи 6.3. КРФ об АП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Санкциями данной статьи предусмотрен штраф на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
В связи с ужесточением режима самоизоляции на улицах Ростовской области увеличено количество патрулирующих нарядов полиции.
Данные меры уже были применены к организациям, нарушившим режим самоизоляции: оштрафованы владелец и посетители сауны в Ростове. Административные меры были наложены ещё на три организации в области.
Добавим, что с 4 апреля на въездах в Ростов-на-Дону начались проверочные мероприятия. Сотрудники ГИБДД останавливают весь транспорт, направляющийся в донскую столицу, и интересуются целью поездки. В случае, если причина окажется не веской, водителей разворачивают в обратном направлении.