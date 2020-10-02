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В Ростове у 209 беременных нашли коронавирус

В Ростове у 209 беременных нашли коронавирус
В Ростове все дети, рожденные от матерей с подтвержденным коронавирусом, имеют отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко на своей странице в «Инстаграме».

По статистике, за время пандемии выявили 209 беременных женщин с диагнозом «коронавирус». В ковидном госпитале горбольницы № 20 проходили лечение 146 рожениц и беременных со всей области. Большинство из них поступали с поражением легких, требовавшим расширенного лечения.

Однако современные технологии и команда врачей сделали все возможное, чтобы все дети родились абсолютно здоровыми.

Недавно в городской больнице № 20 приняли уже сотые роды: аксайчанка родила девочку весом 2 900 граммов.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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