В Ростове у 209 беременных нашли коронавирус

В Ростове все дети, рожденные от матерей с подтвержденным коронавирусом, имеют отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко на своей странице в «Инстаграме».По статистике, за время пандемии выявили 209 беременных женщин с диагнозом «коронавирус». В ковидном госпитале горбольницы № 20 проходили лечение 146 рожениц и беременных со всей области. Большинство из них поступали с поражением легких, требовавшим расширенного лечения.Однако современные технологии и команда врачей сделали все возможное, чтобы все дети родились абсолютно здоровыми.Недавно в городской больнице № 20 приняли уже сотые роды: аксайчанка родила девочку весом 2 900 граммов.