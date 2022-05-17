В Ростове тысячи жителей останутся без света в конце недели

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Тысячи жителей Ростова-на-Дону снова останутся без света в конце рабочей недели. Информация о плановых отключения опубликована на сайте Донэнерго.С девяти утра до трех часов дня 20 мая без света останется западный микрорайон. Не будет света на улице Жмайлова, в домах №№ 3-11, проспекте Стачки, №№ 202/1, 204, 204В и в доме № 3 по улице Мильчакова.Утром того же дня обесточат Александровку. Речь о домах №№ 246-308 на проспекте 40-летия Победы, №№ 86-94, 81-87 на улице Красных Партизан, в домах №№ 1-11, 2-16 на Каменногорской. Света не будет и на улицах Пахотной, №№ 135-191, 186-234, Новостроевской, №№ 221-245, 234-248, а также в переулках Кузнецкостроевском, №№ 86-100, 61-83 и Таллинском, №№ 36-48, 39-61.На улице Донской в центре города также не будет света, но всего полтора часа - с 10.00 до 11.30. На это время обесточат дома с седьмого по девятый. Также обесточат в эти часы дом номер один в переулке Соборном.В Первомайском районе свет отключат с 20 мая по 3 июня. Отключения будут проходить с временными включениями с девяти утра до пяти часов дня. На две недели обесточат дома следующих улиц и переулков: Краснокурсантская, №№ 45-67, 54-76, Евдокимова, №№ 64-96, Фурмановская, №№ 45-89, 56-80, Оренбургский, №№ 92, 114, Кошевого, №№ 31, 75, 30 и 80, Ялтинский, №№ 23, 77, 30-84, Батумский, №№ 25, 71, 28-90, Тбилисский, №№ 29, 89, 58-96 и Грузинский, №№ 41, 63, 40-66.С 20 по 25 мая электричества не будет снова на улицах Краснокурсантской, №№ 33-45, Фурмановской, №№ 16-50,23-43 и Евдокимова, №№ 36-64. Отключения затронут и улицу Бодрую, №№ 21-73, 30-82, переулки Ликбезовский, №№ 1-39, 2-42, Пригородный, №№ 1-27, 2-30, Неверовский, №№ 1-27, 2-32 и Солнечный, №№ 1-23, 2-22. Света в этих домах не будет с 9 до 17 часов.