В Ростове тысячи горожан останутся без света в конце рабочей недели

В Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения электричества. По данным «Донэнерго», на сетях в пятницу 29 января будут проводиться работы.С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:- В. Нольная, 8-14, 7-15;- Майская, 63, Каяни, 5-7;- Максима Горького, 75/78;- переулок Халтуринский, 85.С 9:00 до 16:00 на улице 3-й Ноябрьской, 1-21, 2-28, Курской, 4 и проспекте Коммунистическом, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/1, 40/2.С 10:00 до 12:00 обеточат дома, находящиеся по адресам:- переулок Бойцовский, 28-40, 23А;- улица Матросова, 3-47, 2-54;- Минаева, 9-21;- Портовая, 245-315;- переулок Рабфаковский, 3-11, 6-16;- Синявский, 1-23, 2-24;- Туристский, 1-11, 2-12;- Чичеринский, 1-13, 2-18.С 13:00 до 16:00:- Авиационная, 27-31;- Выборгская, 19-49, 20-66;- переулок Глазунова, 1-19, 2-26;- улица Запорожская, 1-59, 1 А, 2-42;- Калинина 69-75, 86-90;- переулок Короткий, 1-15, 2-12;- улицае Крайняя, 2-26, 5;- Красносельская, 2-16, 7;- Мадояна, 75-81, 81А, 81Д, 81 Е, 81И;- Малаховская, 1-19, 2-18;- Разина 19-31, 74-94;- переулок Таймырский, 1-17, 2-10;- улице Толмачева, 1Б, 2-10;- переулок Толмачева Тупик, 1-9.С 10:00 до 14:00 электричества лишатся жильцы дома на проспекте Космонавтов, 1/26.