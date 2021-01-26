В Ростове тысячи горожан останутся без света в конце рабочей недели
В Ростове-на-Дону ожидаются массовые отключения электричества. По данным «Донэнерго», на сетях в пятницу 29 января будут проводиться работы.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
- В. Нольная, 8-14, 7-15;
- Майская, 63, Каяни, 5-7;
- Максима Горького, 75/78;
- переулок Халтуринский, 85.
С 9:00 до 16:00 на улице 3-й Ноябрьской, 1-21, 2-28, Курской, 4 и проспекте Коммунистическом, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/1, 40/2.
С 10:00 до 12:00 обеточат дома, находящиеся по адресам:
- переулок Бойцовский, 28-40, 23А;
- улица Матросова, 3-47, 2-54;
- Минаева, 9-21;
- Портовая, 245-315;
- переулок Рабфаковский, 3-11, 6-16;
- Синявский, 1-23, 2-24;
- Туристский, 1-11, 2-12;
- Чичеринский, 1-13, 2-18.
С 13:00 до 16:00:
- Авиационная, 27-31;
- Выборгская, 19-49, 20-66;
- переулок Глазунова, 1-19, 2-26;
- улица Запорожская, 1-59, 1 А, 2-42;
- Калинина 69-75, 86-90;
- переулок Короткий, 1-15, 2-12;
- улицае Крайняя, 2-26, 5;
- Красносельская, 2-16, 7;
- Мадояна, 75-81, 81А, 81Д, 81 Е, 81И;
- Малаховская, 1-19, 2-18;
- Разина 19-31, 74-94;
- переулок Таймырский, 1-17, 2-10;
- улице Толмачева, 1Б, 2-10;
- переулок Толмачева Тупик, 1-9.
С 10:00 до 14:00 электричества лишатся жильцы дома на проспекте Космонавтов, 1/26.