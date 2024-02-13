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В Ростове третьи сутки разыскивают пропавшего 55-летнего мужчину

В Ростове третьи сутки разыскивают пропавшего 55-летнего мужчину
В Ростове третьи сутки разыскивают пропавшего 55-летнего мужчину. Местонахождение Сергея Кислова неизвестно с 10 февраля. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением и попросили помощи у волонтеров.

На вид пропавшему - около 60 лет, у него плотное телосложение, рост - 175 сантиметров. У пропавшего русые волосы с проседью и серо-голубые глаза. Последний раз его видели в коричневой куртке, синем свитере и черных джинсах.

Если вы знаете что-то о местонахождении пропавшего мужчины, позвоните по номерам: 112 или 8 (800) 550-10-54.
Фото: Поисковое объединение Юг.
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