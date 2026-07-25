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В Ростове стоимость килограмма полукопчёной колбасы увеличилась на четыре рубля. Об этом сообщает Ростовстат.Согласно данным на 20 июля, цена за килограмм полукопчёной колбасы возросла с 684 рублей до 688 рублей. В среднем по области цена составляет 705 рублей, за неделю она увеличилась всего на один рубль.Самые высокие цены на полукопчёную колбасу зафиксированы в следующих городах: в Шахтах — 802 рубля; в Волгодонске — 760 рублей; в Миллерово — 707 рублей; в Сальске — 682 рубля. Самая низкая цена в Таганроге, там килограмм полукопчёной колбасы стоит 677 рублей.Цена на варёную колбасу в Ростове также увеличилась на три рубля (с 585 рублей до 588 рублей). В области цена не изменилась и осталась на уровне 571 рубль. Самая высокая цена на варёную колбасу зафиксирована в Ростове, самая низкая в Таганроге, где килограмм варёной колбасы стоит 541 рубль.Кроме того, выросла цена и на курицу. По информации на 20 июля, килограмм птицы стоит 254 рубля. Среди городов наиболее дорогая курица продаётся в Таганроге — 265 рублей за килограмм, а наиболее дешёвая — в Миллерово, где цена составляет 234 рубля за килограмм.