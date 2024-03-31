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В Ростове спасатели потушили пожар на Доватора

В Ростове спасатели потушили пожар на Доватора
В Ростове-на-Дону потушили масштабный пожар на Доватора. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Огонь разгорелся днем 31 марта на Доватора, 156/3. По предварительным данным, пламя распространилось на площади 800 квадратов. Вспыхнул склад с бумажной продукцией.

Спустя час огонь перекинулся на крышу соседнего склада, пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Для тушения огня привлекли 50 спасателей на 16 спецмашинах. В результате ЧП никто не пострадал. Полностью ликвидировать пламя удалось к 19:30.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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