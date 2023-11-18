В Ростове спасатели освободили от наручников мужчину в зале военного суда

Фото: Управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону спасатели освободили от наручников мужчину в военном суде. Об этом сообщили в городском Управлении ГО и ЧС.Руки задержанного в Южном окружном военном суде оказались в наручниках 15 ноября. При попытке снять «браслеты» ключ сломался, а его часть осталась в замке. Освободить мужчину не получалось, и на место пришлось вызвать спасателей.К счастью, уже через несколько минут они освободили руки задержанного с помощью специнструмента «круг».