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В Ростове спасатели освободили от наручников мужчину в зале военного суда

В Ростове спасатели освободили от наручников мужчину в зале военного суда
В Ростове-на-Дону спасатели освободили от наручников мужчину в военном суде. Об этом сообщили в городском Управлении ГО и ЧС.

Руки задержанного в Южном окружном военном суде оказались в наручниках 15 ноября. При попытке снять «браслеты» ключ сломался, а его часть осталась в замке. Освободить мужчину не получалось, и на место пришлось вызвать спасателей.

К счастью, уже через несколько минут они освободили руки задержанного с помощью специнструмента «круг».
Фото: Управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону.
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