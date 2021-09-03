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В Ростове сотрудник службы по борьбе с коррупцией попался на крупной взятке

В Ростове сотрудник службы по борьбе с коррупцией попался на крупной взятке
На крупной взятке попался сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) МВД в г. Ростове-на-Дону. Об этом стало известно 6 сентября.

По предварительным данным, 2 сентября борец с коррупцией потребовал миллион рублей от сотрудника коммерческой компании, чтобы закрыть глаза на нарушения в организации и не возбуждать уголовное дело.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по данной информации уже проводится проверка. Если окажется, что правоохранитель действительно замешан в преступлении, его уволят, а руководители получат строгий выговор.

В настоящее время правоохранитель находится в СИЗО.

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