В Ростове сотни жителей остались без света во время самоизоляции
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В Железнодорожном районе города сотни местных жителей остались без электроэнергии. Свет отключили утром 16 апреля.
В управляющей компании «Железнодорожник» сообщили, что подача электричества прекращена на всей Рабочей площади, а также частично на проспекте Стачки и улице Крупской. Таким образом, без света остались более десяти пятиэтажек и частный сектор.
Как добавили УК, подача электроэнергии будет возобновлена в 18 часов. В компании уточнили, причиной отключения стали плановые работы, которые проводит «Донэнерго». На горячей линии энергетиков ответили, что работы проводит управляющая компания.
Организации в результате не смогли определиться, кто отвечает за данный участок. Ростовчанам, по большому счёту, всё равно, из-за кого конкретно они вынуждены весь день сидеть без света во время самоизоляции. При этом ещё 30 марта в администрации Ростова сообщили, что все плановые работы должны быть приостановлены. Ресурсоснабжающим организация запретили отключать свет, воду и газ даже должникам.
Добавим, что школьники Ростова и области в настоящее время находятся на дистанционном обучении. Ученикам из Железнодорожного района в этот день уроки пришлось «прогулять» по независящим от них причинам.