В Ростове состоялся форум некоммерческих организаций, работающих в сфере охраны здоровья

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В Ростове-на-Дону 30 июля прошел Форум социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере охраны здоровья. Мероприятие состоялось в коворкинге «Новый Ростов».На форуме присутствовали представители органов власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, Общественной палаты Ростовской области, а также организаций, объединяющих пациентов и занимающихся благотворительностью. Мероприятие было организовано при поддержке Агентства развития гражданских инициатив Ростовской областиВ рамках мероприятия состоялся «круглый стол» на тему «Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в развитии сферы здравоохранения в Ростовской области». Участники обсудили успешные практики некоммерческих организаций в сфере здравоохранения и поделились опытом использования существующих государственных мер поддержки. Они также определили трудности, с которыми сталкиваются при их реализации. Кроме того, обсуждалось развитие социального партнерства в области здравоохранения.Соорганизатором форума была Общественная палата Ростовской области. На её площадке ведется работа по формированию предложений, направленных на улучшение государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Также обсуждается участие НКО в независимой оценке качества медицинской помощи.На форуме выступил Юрий Зерщиков — первый заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области.— По инициативе палаты в регионе совершенствуются и меры государственной поддержки. Так, вместе с курирующими работу НКО органами исполнительной власти и депутатским корпусом мы ведем мониторинг эффективности использования данных. Результаты этой работы показывают, что есть необходимость увеличения бюджетных средств, выделяемых на финансовую поддержку, увеличение бюджета фонда Конкурса Грантов Губернатора Ростовской области до 100 миллионов рублей, — сообщил Юрий Зерщиков о важности сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления.На сегодняшний день в реестре поставщиков социальных услуг региона зарегистрировано 55 социально ориентированных некоммерческих организаций. Они предлагают разнообразные социальные услуги для жителей региона.Они предоставляют социальное обслуживание по различным направлениям: обслуживание на дому; реабилитационные услуги для граждан, страдающих наркотической зависимостью; услуги сурдоперевода для граждан с нарушениями слуха; обеспечение горячим питанием в социально-реабилитационных центрах для детей и комплексных центрах социального обслуживания для лиц без определённого места жительства и многое другое.Из бюджета региона некоммерческим организациям было выделено более 360 миллионов рублей на предоставление социальных услуг.На форуме также обсуждались следующие вопросы: участие СО НКО в общественном контроле и независимой оценке качества услуг в сфере здравоохранения; задачи СО НКО в развитии паллиативной помощи в донском регионе; формы и методы работы «пациентских» организаций для улучшения качества жизни людей с хроническими заболеваниями.По итогам форума будут сформированы рекомендации для дальнейшего сотрудничества СО НКО с органами власти и Общественной палатой Ростовской области.