В Ростове состоялся ежегодный Конгресс народов Дона

Фото: правительство РО

В Ростове-на-Дону 28 ноября состоялся Конгресс народов Дона. Его участниками стали муниципальные служащие, представители общественных объединений из всех муниципальных образований Ростовской области.Темами конгресса стали этнорелигиозные отношения, противодействие угрозам в информационном пространстве, история традиций и культуры разных народов, проживающих на Дону.Конгресс начался с концертной программы, на которой представили яркие номера русских, казачьих и национальных творческих коллективов.Также на мероприятии работали пять тематических площадок. Среди них – тематические викторины и дискуссионные площадки, касающиеся вопросов борьбы с современными угрозами в инфополе и разрешения этноконфессиональных конфликтов.В лектории участники конгресса обсудили внешне- и внутриполитические стороны этноконфессиональных отношений в регионе.- Здесь встречаются и непосредственно акторы реализации государственной национальной политики – представители региональных исполнительных органов, муниципальные служащие и руководители общественных организаций, которые заняты поддержкой и сохранением своей национальной культуры и быта. Собственно, главная задача данной площадки – обмен опытом и эффективный диалог между властью и гражданским обществом, - подчеркнул заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Максим Даниленко.Конгресс народов Дона проводится ежегодно в целях укрепления общероссийской гражданской идентичности и обмена опытом в сфере реализации государственной национальной политики.