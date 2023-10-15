В Ростове состоялось торжественное открытие футбольного стадиона «Новое поколение»

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону прошло открытие футбольного стадиона «Новое поколение» на улице Зеленой. В торжественном мероприятии принял участие глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.По словам Алексея Валентиновича, стадион получил свое название не случайно. На поле будут упорно тренироваться будущие звезды российского футбола – воспитанники спортшколы № 13.В честь открытия на новом поле прошли соревнования. Продемонстрировать свои футбольные навыки смогли ребята из детско-юношеских команд 2015-2016-х годов рождения. Всего в турнире приняли участие 16 команд.- Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме, - рассказал Алексей Логвиненко.В рамках мероприятия Алексей Валентинович осмотрел территорию стадиона и поручил разработать проект благоустройства. На очередном заседании городской думы будет решаться вопрос его финансирования.По словам главы администрации Ростова, территорию планируется благоустроить. После утверждения проекта на участке сделают пешеходные дорожки, освещение и подъездную дорогу с парковкой. Кроме того, в планах – обустроить пешеходные и велосипедные дорожки и беседки для отдыха в районе Можайских прудов.- Уверен, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом. Каждый выберет себе занятие по душе - тренировка или неспешная прогулка за пределами поля, - добавил Алексей Логвиненко.