В Ростове состоялось торжественное открытие футбольного стадиона «Новое поколение»
В Ростове-на-Дону прошло открытие футбольного стадиона «Новое поколение» на улице Зеленой. В торжественном мероприятии принял участие глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
По словам Алексея Валентиновича, стадион получил свое название не случайно. На поле будут упорно тренироваться будущие звезды российского футбола – воспитанники спортшколы № 13.
В честь открытия на новом поле прошли соревнования. Продемонстрировать свои футбольные навыки смогли ребята из детско-юношеских команд 2015-2016-х годов рождения. Всего в турнире приняли участие 16 команд.
- Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме, - рассказал Алексей Логвиненко.
В рамках мероприятия Алексей Валентинович осмотрел территорию стадиона и поручил разработать проект благоустройства. На очередном заседании городской думы будет решаться вопрос его финансирования.
По словам главы администрации Ростова, территорию планируется благоустроить. После утверждения проекта на участке сделают пешеходные дорожки, освещение и подъездную дорогу с парковкой. Кроме того, в планах – обустроить пешеходные и велосипедные дорожки и беседки для отдыха в районе Можайских прудов.
- Уверен, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом. Каждый выберет себе занятие по душе - тренировка или неспешная прогулка за пределами поля, - добавил Алексей Логвиненко.