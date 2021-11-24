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В Ростове состоялась сдача лучшего жилого комплекса в донском регионе

В Ростове состоялась сдача лучшего жилого комплекса в донском регионе
В Ростове-на-Дону состоялась сдача в эксплуатацию жилого комплекса «Царское село» от группы компаний «СК10». Дом расположен в исторической части центра города - рядом с Комсомольской площадью.

Объект начали строить в 2019 году, а уже весной 2021 ЖК стал лучшим домом области, выиграв в престижном федеральном конкурсе новостроек ТОП ЖК-2021.

Жилой комплекс включает в себя две секции высотой 9 и 14 этажей. Облицовка выполнена керамическим кирпичом из Баварии, а каркас возведен с помощью европейского оборудования Peri. Чтобы улучшить шумо- и теплоизоляцию в доме увеличили толщину стен.

На первом этаже новостроек находится бассейн с подогревом, подсветкой и противотоком, который имитирует течение и небольшие волны. На этом же этаже разместили спортзал с панорамным остеклением, детскую игровую комнату. Там же располагается холл, включающий в себя каминную зону и библиотеку.

Во всех квартирах - панорамное остекление «в пол» и потолки высотой 3,1 метра. Каждая квартира оснащена индивидуальными счетчиками и регуляторами отопления.

Во дворе дома находится сад с ландшафтным дизайном. В него можно попасть через террасу, оборудованную местами для отдыха. В саду высажены порядка 60 видов растений, в том числе - пятиметровая ель. На детской площадке установлен большой корабль ручной сборки из натурального дерева.

«Царское село» также известен тем, что в нем продается самая дорогая квартира в городе - пентхаус за миллион долларов (73 миллиона рублей).
Фото: Царское село.
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