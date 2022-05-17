В Ростове снова весь день будет идти дождь с порывами ветра до 22 метров в секунду

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Сильный дождь и ветер обещают синоптики в ближайшие сутки в Ростове. О прогнозе рассказали в МЧС по Ростовской области.По данным синоптиков, в течение суток 19 мая в регионе и Ростове-на-Дону продолжит идти дождь. Ливень будет в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Порывы будут достигать 20-22 метров в секунду. Температура воздуха в период дождей будет по-весеннему прохладной. Воздух прогреется до +17 градусов максимум.Напомним, что непогода бушует в Ростове уже второй день. Дождь не прекращается почти сутки и будет идти как минимум до выходных. Жителям региона рекомендуют отказаться от поездок на личном авто и припарковать машины подальше от слабозакрепленных конструкций и ветхих деревьев. Опасные объекты могут стать причиной непоправимых последствий.