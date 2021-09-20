Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове снова пытаются найти перевозчика на маршрут № 14

В Ростове снова пытаются найти перевозчика на маршрут № 14
В Ростове повторно объявили конкурс на обслуживание маршрута № 14 («Болгарстрой» - поселок Кирпичный). По условиям контракта подрядчик должен перевозить пассажиров в автобусах малого класса. При этом не менее половины транспорта должно иметь кондиционеры и специальные приспособления, позволяющие безопасно передвигаться людям с ограниченными возможностями.

Как сообщал Rostov.ru, на днях по итогам аналогичного конкурса перевозчика так и не нашли - желающих не оказалось.

Раньше жители отмечали, что автобус ходил редко, но спросом пользовался. В основном поток людей направлялся в центр города.

Тогда жители выступили с инициативой и предложили сократить маршрут, чтобы транспорт ходил чаще, но от Военведа до площади Карла Маркса, которая стала бы его конечной остановкой. Однако тогда перевозчики вовсе от него отказались по непонятным причинам. С тех пор власти не могут найти перевозчика для маршрута.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.