В Ростове снова пытаются найти перевозчика на маршрут № 14
В Ростове повторно объявили конкурс на обслуживание маршрута № 14 («Болгарстрой» - поселок Кирпичный). По условиям контракта подрядчик должен перевозить пассажиров в автобусах малого класса. При этом не менее половины транспорта должно иметь кондиционеры и специальные приспособления, позволяющие безопасно передвигаться людям с ограниченными возможностями.
Как сообщал Rostov.ru, на днях по итогам аналогичного конкурса перевозчика так и не нашли - желающих не оказалось.
Раньше жители отмечали, что автобус ходил редко, но спросом пользовался. В основном поток людей направлялся в центр города.
Тогда жители выступили с инициативой и предложили сократить маршрут, чтобы транспорт ходил чаще, но от Военведа до площади Карла Маркса, которая стала бы его конечной остановкой. Однако тогда перевозчики вовсе от него отказались по непонятным причинам. С тех пор власти не могут найти перевозчика для маршрута.