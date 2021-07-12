В Ростове снова произошел мощный порыв трубы на Орбитальной: видео

В Ростове-на-Дону произошел очередной мощный порыв на улице Орбитальной. Происшествие случилось под утро 14 июля.Еще многие жители Северного спали, когда автостоянка на Орбитальной превратилась в одну большую ванну-джакузи. Там снова прорвало трубу, и вода забила мощным потоком прямо под автомобилями. Одна из машин опустилась в воду больше чем на половину, на поверхности остался один багажник. Подойти к ней было нельзя. Течение было сильным, как у полноводной реки.Как сообщают в Ростовводоканале, авария произошла на стеклопластиковом водоводе диаметром 1 000 мм. Воду переключили на резервные линии, поэтому у ростовчан воду в домах не отключали. На место выехала одна бригада и шесть единиц техники. В ближайшее время обещают устранить аварию.Как будет производиться расчёт квитанций для местных жителей за воду, не сообщается.Напомним, Орбитальную топит не в первый раз. Ранее Rostov.ru сообщал о потопе, который растянулся почти на весь квартал.