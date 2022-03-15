В Ростове снова будут выключать свет

Фото: Rostov.ru

В донской столице под конец рабочей недели снова будут выключать свет. Без электроэнергии останутся тысячи горожан. Об этом сообщает Донэнерго.18 марта с 9.00 до 17.00 света не будет на улице Зорге 27, 27/1, 27/4, 29, 29/1, 29/2, 31, Малиновского; Нефтекачка; Факельной.В этот же день с 9.00 до 16.00 прекратят подачу электроэнергии в границах: Кировского проспекта 46-48, улицы Журавлева 47, Пушкинской 211/95; Адыгейской 31-41, 26-34, Крепостном 95-99, Двинской 22-30; ул. 26 июня 21-31, 20-30; Щербакова 95-109; Волжской 19-29, 28-38; Калужской 1-37, 2-26; ул. Абаканской 1-55, 2-20, 20/1, Безымянном 1-15, 2-16; Минераловодской 59-97, 50-76; ул. Республиканской 55-95, 66-104; Рыбном 8 и Собино 81-111, 78-12.К вечеру электричество появится в домах ростовчан. На выходных отключения не планируется.