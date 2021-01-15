В Ростове снесли сгоревший после пожара дом на Мечникова
В Ростове-на-Дону снесли сгоревший при пожаре заброшенный дом по улице Мечникова, 55. В декабре 2020 года на территорию постройки заехало несколько экскаваторов. За пару дней рабочие разрушили стены и укрытия, стерев с лица земли дом с 85-летней историей.
Трехэтажный многоквартирный дом общей площадью 2 156 квадратных метров был построен в 1935 году. В 2017-м, согласно постановлению № 788 администрации Ростова-на-Дону, дом отдали для муниципальных нужд и признали подлежащим сносу. Жильцов расселили, а постройка в центральном районе Ростова-на-Дону стала пристанищем для бездомных. Больше трех лет власти тянули с этим вопросом, пока в дело не вмешался пожар.
31 августа 2020 года в заброшенном здании загорелась крыша. Пока на место приехали пожарные, огонь охватил больше тысячи квадратных метров постройки. Из-за ветхого состояния здания и близко прилегающих домов появилась угроза распространения огня. На тушение крупного возгорания у пожарных ушли почти сутки. И без того старая постройка превратилась в пепелище.
Через два месяца управление ЖКХ Октябрьского района Ростова-на-Дону определилось с подрядчиком для демонтажа дома. Победителем стало новошахтинское ООО «Координата-Н». Сумма контракта составила 10,8 миллиона рублей. Сейчас на этом месте собираются построить новый дом. Однако ни инвестор, ни строительная компания, ни сроки сдачи дома пока не известны.