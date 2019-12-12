В Ростове снесли исторический объект





Ростов лишился ещё одного исторического объекта. Под снос пошло здание редакции «Приазовский край».



В октябре вокруг дома появился строительный забор. Городская администрация сообщала, что на объекте начались работы по сохранению. Сегодня, 14 декабря, стало известно, какие методы сохранения использует ростовская мэрия.



Фотография разрушенного здания появилась в соцсети. Очевидцы сняли работающий во дворе экскаватор. Техника разбирала груду кирпичей, оставшихся от исторического объекта.



Добавим, что здание, где позже расположилась редакция газеты «Приазовский край», было построено в 1880-х годах. В 1896-1898 годах здесь работал писатель Александр Серафимович, а с 1893-го по 1895 год - писатель, автор «Ростовских трущоб» Алексей Свирский.

