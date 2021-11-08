В Ростове скончался завкафедрой РостГМУ Яков Хананашвили

Фото: rostgmu.ru

В Ростове на 72-м году жизни умер доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии РостГМУ Яков Хананашвили. Трагедия случилась 10 ноября, сообщает пресс-служба вуза.Свою жизнь Яков Хананашвили связал с Ростовским медуниверситетом. Сначала он учился здесь, после выпуска решил остаться. В итоге он стал руководителем кафедры нормальной физиологии. В России он известен среди физиологов как достойный ученый, который занимался проблемами кровообращения и нейрофизиологии.Яков Хананашвили пользовался авторитетом и уважением среди коллег и обучающихся, был профессионалом своего дела, отличался бескомпромиссностью и принципиальностью.О причинах смерти известного педагога не сообщается.