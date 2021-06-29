В Ростове скончался спортивный журналист Нерсес Акопов
В Ростове-на-Дону скончался известный спортивный журналист и статистик. 77-летний Нерсес Акопов ушел из жизни 30 июня.
Выдающийся автор множества книг по истории донского футбола родился 28 мая 1944 года. По основной профессии он был инженером строителем. Однако это не помешало ему стать специалистом по футболу. В 80-х годах 20 века он ростовчанин работал с Константином Есениным - самым известным и читаемым футбольным историографом.
Последняя книга Нерсеса Акопова в соавторстве с другим ростовским журналистом Альбертом Люля вышла в 2020 году. Специалисты рассказали фанатам футбола о легендарном дебюте СКА в высшем дивизионе советского чемпионата.
А в 2012 году Нерсес Акопов принимал участие в создании книги Виктора Понедельника. Последний - легендарный футболист из Ростова, который ушел из жизни в декабре 2020 года. В его честь переименовали стадион «Олимп-2».
За годы карьеры специалист-историк не раз становился победителем и призером всесоюзных и всероссийских смотров-конкурсов футбольных печатных изданий страны.
Прощание с известным спортивным журналистом состоится 2 июля в 14 часов в церкви на Северном кладбище.