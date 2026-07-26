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В Ростове шторм повредил пять городских парков

В Ростове шторм повредил пять городских парков
В Ростове-на-Дону шторм повредил сразу пять городских парков. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин 26 июля.

По последним данным, всего зафиксированы повреждения 103 деревьев. Повреждения зафиксированы в парке «Левобережный» у аттракциона «Перевернутый дом». Там унесло крышу. Также дерево упало на НТО, который восстановлению не подлежит. В парке «Левобережье» повреждена конструкция ротонды. В парке им. Октябрьской Революции повреждены конструкции двух аттракционов. В парке им. М. Горького поврежден фасад галереи времени. В парке Авиаторов повреждена облицовка постамента «Защитникам ростовского неба», его приведут в порядок до конца октября.

- Проводятся спил крупногабаритного древесного мусора, очистка газонов и клумб от мелких веток и листвы, выполняется демонтаж поврежденных конструкций. Составлен график вывоза порубочных остатков специализированной техникой, - сказано в сообщении.
Фото: Александр Скрябин
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