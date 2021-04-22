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В Ростове сделали экстренное предупреждение о заморозках

В Ростове сделали экстренное предупреждение о заморозках
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о резком похолодании. Донские синоптики сообщили, что столбики термометров 27 и 28 апреля опустятся до минуса.

В ночь на среду ожидаются заморозки до -1…-2 градусов. Спасатели предупредили горожан о скользких дорогах. Напомним, во время гололёда водителям рекомендуют быть внимательнее. Для их же безопасности необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию перед движущимся в попутном направлении авто. Пешеходам следует иметь при себе светоотражающие элементы в позднее и раннее время суток.

Чтобы избежать несчастных случаев, ростовчан попросили не пользоваться газовыми плитами и не перегружать электросети для отапливания помещения.

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