В Ростове сделали экстренное предупреждение о заморозках

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о резком похолодании. Донские синоптики сообщили, что столбики термометров 27 и 28 апреля опустятся до минуса.В ночь на среду ожидаются заморозки до -1…-2 градусов. Спасатели предупредили горожан о скользких дорогах. Напомним, во время гололёда водителям рекомендуют быть внимательнее. Для их же безопасности необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию перед движущимся в попутном направлении авто. Пешеходам следует иметь при себе светоотражающие элементы в позднее и раннее время суток.Чтобы избежать несчастных случаев, ростовчан попросили не пользоваться газовыми плитами и не перегружать электросети для отапливания помещения.