В Ростове самым дешевым продуктом в области оказалась свинина

Фото: Rostov.ru.

В Ростове свинина остается самой дешевой в области. По данным Ростовстата, за последнюю неделю донская столица может похвастать только этим продуктом. Все остальные - в средней ценовой категории, а многие стали и самыми дорогими в регионе.Килограмм свинины в Ростове стоит 315 рублей при среднеобластной цене 331 рубль. Самыми дорогими остаются вареная колбаса (464 рубля за килограмм) и маргарин (223 рубля). Первую в Шахтах можно купить за 430 рублей, а за маргарин в Волгодонске попросят около 173 рублей. Стерилизованное молоко ростовчане покупают по 97 рублей за литр, а в Миллерово оно стоит всего 89.Переплачивать приходится и за сыр. В Ростове его цена составляет около 733 рублей при среднерегиональной - 711. В Миллерово же и вовсе он обойдется в 652 рубля. Хлеб в зависимости от сорта муки будет стоить в донской столице от 72 до 78 рублей (среднеобластная цена составляет 65-74 рубля).За вермишель жители Ростова отдают 107 рублей, когда в Шахтах она стоит 95. Килограмм яблок обходится в 124 рубля, а в Таганроге - 104. Самой дорогой остается и соль. За нее теперь попросят 22 рубля, хотя в среднем по области она стоит 20, в Миллерово - около 15 рублей.