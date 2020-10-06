В Ростове самые дорогие цены среди городов Дона на соль, мясо кур и подсолнечное масло

В Ростове-на-Дону оказались самые высокие цены среди городов области на подсолнечное масло, творог, молоко, мясо кур, соль и маргарин. Об этом сообщает Ростовстат.За один килограмм куриного мяса ростовчане должны заплатить 131,15 рублей, в то время как таганрожцы отдадут 122,08, а шахтинцы 124,46.Один литр подсолнечного масла в Ростове можно приобрести за 116,55 рублей. За такой же объем жители Миллерово заплатят 100,00 рублей, а Волгодонска - 104,34 рублей.Килограмм маргарина обойдется жителям донской столицы в 127, 27 рублей, а вот проживающие в Сальске отдадут 116,78 рублей. Также в Ростове самые высокие цены на соль – 14,13 рублей, молоко 85,55 рублей, творог 332,97 рублей.