Власти Ростова-на-Дону установили новый тариф на детский сад

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В Ростове-на-Дону власти установили новый тариф на детский сад. Родители будут платить около 1 191 рубля за одного ребенка ежемесячно.Все основывается на возрасте малыша. Если ему нет трех лет, то один полноценный день в садике родителям обойдется в 56,22 рубля против 47,15 рубля, если больше – 67,68 рубля против 56,77 рубля.В среднем ребенок проводит в детском саду 22 дня ежемесячно. Если он один, семье возместят 20%, если два – 50%, три – 70%. Таким образом, один трехлетний ребенок обойдется в 1 191 рубль каждый месяц (компенсация при этом уже учтена), за двоих нужно платить 1 489 рублей, за троих – 1 340 рублей. Деньги, как правило, расходуются на питание и бытовое обслуживание детей.Отметим, что стоимость услуг в детском саду не менялась с 2015 года. За одного ребенка до трех лет нужно было отдавать 997 рублей, при этом сумма возмещалась из бюджета. С 12 января 2022 года тарифы будут ежегодно расти с учетом прогнозов социально-экономического развития региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области.