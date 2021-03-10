В Ростове с должности ушел директор крематория и кладбищ
В донской столице с должности ушел директор крематория и кладбищ. Руководитель ростовского муниципального предприятия «Специализированные коммунальные услуги» (МУП СКУ) Игорь Шульженко покинул свой пост по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в городской администрации.
Известно, что Шульженко ушел с должности 2 марта. Исполняющим обязанности директора назначен Роман Дрыга.
Вероятной причиной увольнения директора стали проверки правоохранительных органов, связанные с очередями в ростовском крематории.