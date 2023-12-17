В Ростове с 18 декабря запланированы массовые отключения света

Фото: Ростов.ру.

В Ростове с начала рабочей недели будут массово выключать свет. Об этом сообщает Донэнерго. Так, без электричества останутся тысячи горожан.18 декабря с 9.00 до 17.00 обесточат Свирский, 35-71, 40-78; Ладожский, 41-93, 36-100; Тверский, 37-97, 38-94; Клязьминский, 74-94; Белорусскую, 90-106; Украинскую, 109-125, 88-104; Закруткина, 38-62, 35-47; Советскую, 32-44; Мясникова, 75-93; 1-ю Линию, 14-40, 15-31; 3-ю Линию, 20-32, 15-33; 5-ю Линию, 2-26, 1-31; 7-ю Линию, 1-21, 2-20; 9-ю Линию, 2-4; Матросова, 35, а также центр города - Станиславского, 8А, 10/11-13.На следующий день свет отключат в Грибоедовском, 2, а с 9.00 до 14.00 – на Жмайлова, 4Е и Стабильной, 7.Стоит отметить, что причиной временных неудобств станет техническое обслуживание оборудования.