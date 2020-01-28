В Ростове с 1 февраля изменятся несколько городских маршрутов



Фото: ttransport.ru

В Ростове с 1 февраля один маршрут будет продлён, один добавлен, два будут отменены, сообщили в департаменте транспорта города.



До Привокзальной площади продлевается маршрут № 29 СТ «Утро» - Институт сервиса. Автобус будет двигаться по следующей схеме: СТ «Утро» – 6-я Престижная –1-я Героическая – Обсерваторная – Орбитальная – Институт сервиса – Орбитальная – Космонавтов – Королева – Армянская – Штахановского – Вятская – Сальский – Киргизская – 50-летия Ростсельмаша – Троллейбусная – Менжинского – Сельмаш – Шолохова – Театральный – Красноармейская – площадь Привокзальная – Красноармейская – Театральный – Шолохова – Сельмаш – 1-й Конной Армии – В. Пановой – Менжинского – Троллейбусная – 50-летия Ростсельмаша – Киргизская – Сальский – Вятская – Штахановского – Армянская – Королева – Космонавтов – Орбитальная – Институт сервиса – Орбитальная – Обсерваторная – 1-я Героическая – 6-я Престижная – СТ «Утро».



По просьбам жителей «Соловьиной рощи» начинает работу автобус № 74 «Изумруд» - ЖК «Соловьиная роща». Его маршрут: «Изумруд» – Доватора – Маршала Жукова – Еременко – Малиновского – Еременко – Мадояна – Доватора – Алейникова – Шаповалова – ЖК «Соловьиная роща» – Шаповалова – Алейникова – Доватора – Мадояна – Мичуринская – Еременко – Маршала Жукова – Доватора – «Изумруд».



Кроме того, с 1 февраля отменяются маршруты № 23 ГПЗ-10 – пр. Сельмаш и № 52 пл. Чкалова – Гл. ж/д вокзал.