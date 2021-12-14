В Ростове рыба и баранина - самые дорогие в области

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В Ростове-на-Дону зафиксировали самые высокие цены на мясо и рыбу. Информацию о стоимости продуктов опубликовали 15 декабря на сайте Ростовстата.Баранина в донской столице обойдется в 490 рублей, когда в Шахтах она стоит 419 (на 71 рубль дешевле). Рыбу тоже выгоднее покупать в области. В Миллерово за нее попросят 175 рублей, а в Ростове - на 19 рублей дороже. Килограмм сыра в среднем стоит 602 рубля, а в Миллерово - 556. Там же самый дешевый творог (343 рубля). А ростовчанам придется за него выложить 385 рублей.Цена на маргарин в донской столице составляет 157 рублей, а в Волгодонске - на 20 рублей дешевле (137). Самым дорогим остается и хлеб. В зависимости от сорта муки он стоит от 57 до 65 рублей. В Миллерово пшеничный хлеб обойдется в 47 рублей, а ржаной дешевле всего в Шахтах (51 рубль). Сэкономить жителям Ростова не удастся даже на соли - она стоит 15 рублей. Хотя в Сальске ее можно купить за 13.Тем не менее в Ростове самые дешевые свинина и сливочное масло. Они стоят 318 и 574 рубля соответственно. Так же дело обстоит с мукой (41 рубль) и луком (25 рублей).