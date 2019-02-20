В Ростове ряд городских маршрутов вернутся к старой схеме



Фото: Ttransport.ru



В Ростове с 23 февраля изменится схема движения ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта.



Автобусы вернутся к схеме, по которой ходили в конце октября. Изменения коснутся маршрутов: № 56 ЖК «Европейский» – В. Темерник, № 50 Лендворец – филиал часового завода «Витязь», № 66-МТ ул. Стартовая - пос. Александровка, № 76 Гребной канал – Рабочий городок, № 44 ГПЗ-10 – ТЦ «Меркурий», № 29 пр. Сельмаш – Институт сервиса, № 13 Институт сервиса – ул. Береговая, № 60а Новое поселение – Ц. рынок, № 98-МТ ГПЗ-10 - пл. К. Маркса.



Кроме того, возобновляется маршрут № 23 ГПЗ-10 – пр. Сельмаш.



Полные схемы движения маршрутов с изменениями приведены ниже.



