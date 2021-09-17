В Ростове реставрируют выброшенный на помойку старинный купол дома
Группа неравнодушных ростовчан решила отреставрировать старинный купол дома. Историю о нем Rostov.ru рассказывал еще в 2019 году. Именно тогда и начались приключения купола. Он украшал старинное одноэтажное здание на улице 19-я Линия. Раньше этот дом принадлежал одному богатому купцу, который занимался выпечкой и продажей хлебобулочных изделий. В подвале была пекарня, а в доме - магазин. В 1924 году владелицей особняка стала гречанка. А в 1931-м его отдали под коммунальное жилье. На доме до сих пор можно разглядеть цифры – 1895. Особняку - больше 120 лет, но в списке объектов культурного наследия он не значится.
Нынешние жильцы сняли купол и оставили недалеко от дома гнить под дождем. Как выяснилось, на особняке планировали отремонтировать крышу, так как она давно протекала. Городские активисты узнали о старинном куполе и решили его отреставрировать.
- Когда мы пришли за куполом, на нем не хватало нескольких листов металла, - поделился с Rostov.ru координатор Меружан Арутюнян. - Вероятно, маргиналы приняли оцинкованную жесть за дорогостоящий металл. На самом деле этот материал стоит копейки, но представляет собой историческую ценность.
Где его только ни пытались разместить, чтобы позже реставрировать и экспонировать: и в парке Островского, и в гаражах. По словам Меружана, на все эти передержки купола ушло уже порядка 50 тысяч рублей. Эти деньги могли пойти на его восстановление. Вот только разместить купол было негде: он не менее четырех метров в диаметре и около 1,5 - в высоту.
Наконец после многочисленных переездов купол удалось разместить в креативном кластере на улице Донской, 30. Волонтеры приступили к реставрации. Сейчас его восстановлением занимаются всего несколько неравнодушных горожан.
- Мы решили его пересобрать из двух цельных и одной разрушенной частей, - рассказал координатор. - Для реставрации используются только «родные» материалы. Разве что гвозди будут современными.
Новый купол будет в три раза меньше своего прежнего размера. Волонтеры уже поставили его на металлокаркас, а внутри установили две удерживающие балки, отобрали доски для обшивки и пропитали дерево снаружи защищающим антисептиком. Благодаря этому купол «проживет» еще полвека.
Видео: Меружан Арутюнян.
Следующим этапом реставрации стала обшивка купола досками и железом. Часть конструкции волонтеры планируют оставить без обшивки, чтобы можно было заглянуть внутрь и узнать, как он устроен. Ведь всем известно, как они выглядят снаружи, а возможность заглянуть внутрь станет изюминкой этого объекта.
В ближайшее время купол обошьют металлическими пластинами, так называемой «чешуей». Городские реставраторы планируют открыть первую в области, а может, и в стране, экспозицию отреставрированного купола из Нахичевани.