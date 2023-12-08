В Ростове решили расторгнуть контракт с перевозчиком, выполняющим 5 маршрутов

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Власти Ростова решили расторгнуть контракт с перевозчиком, который выполняет пять муниципальных маршрутов. ООО «Экспресс» обслуживает маршруты № 12, № 24, № 60, № 60А и № 75.Как сообщили в дептрансе донской столицы, перевозчик неоднократно нарушил условия контракта. Чтобы исправить ситуацию, дается 10 дней. Если за этот срок нарушения не будут устранены, у пассажиров станет одной проблемой больше. Как правило, нового перевозчика находят не сразу.В частности, в Ростове не будет маршруток по направлениям Центральный рынок — ЖК «Акварель» (№ 12), ЖК «Красные ворота» — ТРЦ «Мегамаг» (№ 24), Центральный рынок — улица Мечникова (№ 60), Центральный рынок — улица Пестеля (№ 60А) и гребной канал — переулок Майкопский (№ 75).