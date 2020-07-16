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В Ростове разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину

В Ростове разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину
В донской столице без вести пропала 75-летняя женщина. Светлана Шурупова (Скидан) ушла из дома 17 июля на улице Курганной. Больше женщину никто не видел.

Как рассказали в поисковом отряде, занимающемся поиском пенсионерки, Светлана ушла из дома около 18 часов. На ней была футболка, штаны в цветочек и оранжевые угги.

На вид пенсионерке 75-77 лет, рост - 153 сантиметра, худое телосложение, глаза карие, а волосы седые.

Если вы могли видеть пенсионерку на улице, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.

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