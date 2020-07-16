В Ростове разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину

В донской столице без вести пропала 75-летняя женщина. Светлана Шурупова (Скидан) ушла из дома 17 июля на улице Курганной. Больше женщину никто не видел.Как рассказали в поисковом отряде, занимающемся поиском пенсионерки, Светлана ушла из дома около 18 часов. На ней была футболка, штаны в цветочек и оранжевые угги.На вид пенсионерке 75-77 лет, рост - 153 сантиметра, худое телосложение, глаза карие, а волосы седые.Если вы могли видеть пенсионерку на улице, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.