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В Ростове разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Ростове разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего мужчину. Павел Божедомов не вернулся домой с прогулки 21 июля. Его родственники забили тревогу и подключили к поискам волонтеров.

Рост 79-летнего ростовчанина составляет 185 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы седые и серо-зеленые глаза. Павел Божедомов был одет в светлую шведку, темные штаны и черные тапочки.

Информацию о местонахождении мужчины необходимо сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: соцсети
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