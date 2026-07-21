В Ростове разыскивают без вести пропавшего мужчину

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего мужчину. Павел Божедомов не вернулся домой с прогулки 21 июля. Его родственники забили тревогу и подключили к поискам волонтеров.Рост 79-летнего ростовчанина составляет 185 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы седые и серо-зеленые глаза. Павел Божедомов был одет в светлую шведку, темные штаны и черные тапочки.Информацию о местонахождении мужчины необходимо сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.