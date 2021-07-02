В Ростове разыскивают 79-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону разыскивают 79-летнюю пенсионерку. Антонина Щепкина вышла из дома днём 4 июля и до сих пор не вернулась.Пенсионерка небольшого роста, около 160 сантиметров. У неё короткая стрижка и голубые глаза. В день исчезновения ростовчанка выглядела довольно ярко. Она была одета в серую кофту, синюю блузу в мелкий горошек, чёрные брюки, голубой платок, обута в розовые мокасины.Родственники переживают, так как женщина не ориентируется в пространстве и может забыть дорогу домой. Если вы видели пенсионерку, сообщите по номеру: +7-938-133-45-33.