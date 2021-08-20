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В Ростове разыскивают 33-летнюю женщину

В Ростове разыскивают 33-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 33-летнюю женщину. Местонахождение Анны Думбадзе остается неизвестным с 15 августа.

В тот день женщина ушла из собственного дома и не вернулась. Никто не знает, куда она могла направиться. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры.

У пропавшей рост - 165 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темно-каштановые волосы. В день пропажи была одета в сарафан в желтую полоску и синие резиновые тапки (кроксы).

Если вы видели или вам что-либо известно о местонахождении Анны Думбадзе, просим вас звонить по номерам телефонов: 112 или 8-800-700-54-52.

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